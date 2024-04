Ulm (dpa/lsw) - Nach einem Zimmerbrand in einem Ulmer Pflegeheim ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung gegen eine 72 Jahre alte Bewohnerin. Sie wurde mit einer Rauchvergiftung in eine Klinik gebracht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Bei dem Brand in ihrem nun unbewohnbaren Zimmer entstand nach Schätzungen der Feuerwehr ein Schaden im fünfstelligen Bereich. Eine Zigarette hatte am Sonntag vermutlich zunächst einen Schrank in Brand gesetzt. Ob die Seniorin das Feuer absichtlich oder versehentlich verursacht hat, konnte die Polizei am Montag zunächst nicht sagen.

Pressemitteilung