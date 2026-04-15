Greta Stegemann verkündet ihren Abschied aus dem Breisgau. Die Badener bedauern den Transfer und würdigen sie als Vorzeigespielerin der Clubphilosophie.

Freiburg (dpa/lsw) - Abwehrspielerin Greta Stegemann wird den SC Freiburg nach insgesamt zehn Jahren in diesem Sommer verlassen. Sie wolle noch mal eine «andere Herausforderung annehmen» und «etwas Neues sehen», sagte die 25-Jährige in einer Clubmitteilung. Stegemann war 2016 vom SV Böblingen zum Sport-Club gewechselt, schaffte später den Sprung aus dem Nachwuchs in die erste Mannschaft und bestritt seither 115 Bundesliga-Partien.

Freiburg werde immer «ein besonderer Ort» für sie bleiben, sagte Stegemann. «Greta war und ist eine absolute Vorzeigespielerin für die Freiburger Philosophie», meinte Birgit Bauer-Schick, Bereichsleiterin für den Frauen- und Mädchenfußball beim SC. Man bedauere den Abschied sehr.