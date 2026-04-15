Baden-Württemberg Nach zehn Jahren: Stegemann verlässt SC Freiburg

SC Freiburg
Greta Stegemann verlässt den SC Freiburg im Sommer. (Archivbild)

Greta Stegemann verkündet ihren Abschied aus dem Breisgau. Die Badener bedauern den Transfer und würdigen sie als Vorzeigespielerin der Clubphilosophie.

Freiburg (dpa/lsw) - Abwehrspielerin Greta Stegemann wird den SC Freiburg nach insgesamt zehn Jahren in diesem Sommer verlassen. Sie wolle noch mal eine «andere Herausforderung annehmen» und «etwas Neues sehen», sagte die 25-Jährige in einer Clubmitteilung. Stegemann war 2016 vom SV Böblingen zum Sport-Club gewechselt, schaffte später den Sprung aus dem Nachwuchs in die erste Mannschaft und bestritt seither 115 Bundesliga-Partien.

Freiburg werde immer «ein besonderer Ort» für sie bleiben, sagte Stegemann. «Greta war und ist eine absolute Vorzeigespielerin für die Freiburger Philosophie», meinte Birgit Bauer-Schick, Bereichsleiterin für den Frauen- und Mädchenfußball beim SC. Man bedauere den Abschied sehr.

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