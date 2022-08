Um die baden-württembergische CDU attraktiver zu machen, schlägt die Zukunftskommission der Partei eine Probemitgliedschaft vor. Generalsekretärin Isabell Huber sagte am Donnerstag in Stuttgart: «Es geht darum, die Menschen an die Parteiarbeit heranzuführen.» Zugleich sollten Beteiligungsformate ausgebaut und weitere neue Formen der Mitgliedschaften angeboten werden. Als Beispiel nannte Huber eine Familienmitgliedschaft. Die CDU im Südwesten zählt aktuell rund 55.000 Mitglieder, der Altersdurchschnitt liegt bei 62,2 Jahren.

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Vorschläge der Zukunftskommission sollen nun in einem Leitantrag münden, der auf dem Parteitag am 15. Oktober zur Verabschiedung ansteht.

Kurz nach der Schlappe bei der Landtagswahl im März 2021 hatte die CDU eine Zukunftskommission eingesetzt, um sich verstärkt um eine Modernisierung zu kümmern. Im März war die CDU mit Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann nur auf 24,1 Prozent gekommen. Sie ging danach erneut eine Koalition mit den stärkeren Grünen ein. Bei der Bundestagswahl im vergangen Herbst erreichte die Südwest-CDU lediglich 24,8 Prozent.

