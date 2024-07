Auf die Hitze folgen Unwetter: Ab Mittwochnachmittag müssen die Menschen im Südwesten mit schweren Gewittern, Starkregen und Hagel rechnen. Was der Deutsche Wetterdienst vorhersagt.

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach der Hitze am Mittwoch hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Baden-Württemberg ab dem Nachmittag eine amtliche Unwetterwarnung herausgegeben. Gewarnt wird unter anderem vor «schweren Gewittern mit extrem heftigem Starkregen und Hagel», hieß es. Vor allem die Südhälfte von Baden-Württemberg sei betroffen.

Hier kann es neben den Gewittern örtlich zu Starkregen bis 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit kommen. Auch Hagel um die drei Zentimeter sind laut DWD möglich. Lokal begrenzt kann es auch schwere Sturmböen bis zu 100 Kilometer pro Stunde geben. Die Warnung gilt für die Regierungsbezirke Karlsruhe, Stuttgart, Freiburg und Tübingen.

Der Wetterdienst mahnt zur Vorsicht. Es gebe eine extreme Gefahr durch Blitzschlag, Hagel oder schwere Sturmböen, hieß es. Dadurch ist vereinzelt mit Überflutungen und Verzögerungen im Verkehr zu rechnen.

In der Nacht wird es dann später meist trocken, so der DWD - bevor es am Donnerstag im Tagesverlauf zunehmend bewölkt werden soll. Schauer und Gewitter seien auch dann wieder möglich.