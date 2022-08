Flügelspieler Tanguy Coulibaly vom VfB Stuttgart ist nach mehrwöchiger Verletzungspause wieder auf den Rasen zurückgekehrt. Der 21-jährige Franzose, der wegen einer Zehenblessur in dieser Saison noch kein Pflichtspiel bestritten hat, absolvierte am Sonntag ein individuelles Training mit Athletikcoach Martin Franz. Cheftrainer Pellegrino Matarazzo hatte am Donnerstag prophezeit, dass Coulibaly in rund zwei Wochen wieder Teile des Mannschaftstrainings beim schwäbischen Fußball-Bundesligisten aufnehmen könnte.

