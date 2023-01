Nach einem Unfall zwischen Kanzach und Dürmentingen (Kreis Biberach), bei dem ein 84-Jähriger starb, ist auch dessen 85-jährige Beifahrerin ihren Verletzungen erlegen. Das teilte ein Polizeisprecher am Montag mit. Das Auto, in dem die beiden saßen, war vergangene Woche von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen entgegenkommenden Wagen geprallt.

Dürmentingen (dpa/lsw) - Ebenso wie die Insassen des zweiten Unfallwagens wurde die Beifahrerin in eine Klinik gebracht, wo sie am Sonntag starb. Der 84-jährige Fahrer starb am Donnerstag noch an der Unfallstelle.

