Bei einem Unfall auf der Bundesstraße in Böbingen an der Rems (Ostalbkreis) sind tausende kleine Metallfedern auf der Fahrbahn verteilt worden. Ein Klein-Lastwagen, der die Fracht geladen hatte, ist am Donnerstag aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem Sattelzug kollidiert, wie die Polizei mitteilte.

Böbingen (dpa/lsw) - Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Am Sattelzug entstand ein Schaden von 25.000 Euro. Der Schaden am Klein-Lastwagen blieb unklar.

PM Polizei