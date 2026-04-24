Ein Auffahrunfall auf der Autobahn nördlich von Ulm verursacht einen bis zu zwölf Kilometer langen Stau. Die Polizei schätzt den Schaden auf 200.000 Euro.

Dornstadt (dpa/lsw) - Ein schwerer Unfall mit einem Tanklaster auf der Autobahn 8 im Alb-Donau-Kreis nördlich von Ulm hat einen bis zu zwölf Kilometer langen Stau ausgelöst. Die Fahrbahn in Richtung München war ab Donnerstagnachmittag stundenlang gesperrt und konnte nach Polizeiangaben erst am Abend wieder freigegeben werden.

Bei dem Unfall nahe Dornstadt war der mit Ethanol beladene Tanklastwagen einem anderen Lkw aufgefahren, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Fahrer des Tanklastwagens wurde schwer, der andere Lastwagenfahrer leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ging zunächst von einem geschätzten Schaden von 180.000 Euro aus, stufte die Summe später aber auf 200.000 Euro hoch.