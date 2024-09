Ein Mann fährt mit seinem Auto gegen die Eingangstreppe eines Hauses. Als die Polizei kommt, will der Mann einen kaputten Reifen an dem Auto wechseln. Die Polizei ordnet einen Alkoholtest an.

Erbach (dpa/lsw) - Ein Mann wollte nach einem Unfall betrunken den Reifen an seinem Auto wechseln. Der 34-Jährige war zuvor gegen die Eingangstreppe eines Hauses bei Erbach (Alb-Donau-Kreis) gefahren, wie die Polizei mitteilte. Der Bewohner des Hauses meldete den Unfall in der Nacht auf Samstag. Als die Polizeistreife eintraf, bemerkten die Beamten Beschädigungen an dem Auto des 34-Jährigen, die auf den gemeldeten Unfall schließen ließen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille bei dem mutmaßlichen Unfallfahrer.