Eine 21-Jährige wird bei einem Unfall auf der A6 leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf ein illegales Rennen zwischen zwei Autofahrern.

Wiesloch/Rauenberg (dpa/lsw) - Nach einem Unfall auf der Autobahn 6 mit einer verletzten Frau geht die Polizei dem Verdacht eines verbotenen Autorennens nach. Ein 25-Jähriger sei mit «vermutlich stark überhöhter Geschwindigkeit» auf das Auto der 21-Jährigen nahe der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg aufgefahren, teilte die Polizei mit.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Wagen der Frau am Samstag unter anderem über die Autobahn geschleudert und prallte gegen eine Leitplanke. Die 21-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 25-Jährige blieb unverletzt. Bei der Kollision verteilte sich zudem eine größere Menge Kies auf der Fahrbahn. Die Autobahnmeisterei musste die Straße reinigen. Die Ermittler schätzten den Schaden auf rund 40.000 Euro.

«Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf ein

verbotenes Kraftfahrzeugrennen», hieß es in der Mitteilung weiter. Neben dem 25-Jährigen soll auch ein 23 Jahre alter Autofahrer an dem mutmaßlichen Rennen beteiligt gewesen sein. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.