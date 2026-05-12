Baden-Württemberg Nach Tresordiebstahl: Bekannter in Haft

Ein Einbrecher verschafft sich Zutritt zu einer Wohnung
Drei Monate nach einem Einbruch in Kressbronn ist ein Verdächtiger in Untersuchungshaft. (Symbolbild)

Ein Dieb stiehlt einen Tresor aus dem Schlafzimmer einer Wohnung. Ein Vierteljahr später scheint für die Ermittler klar: Der Täter ist für die Opfer kein Unbekannter.

Kressbronn (dpa/lsw) - Drei Monate nach einem Einbruch und dem Diebstahl eines Tresors in Kressbronn (Bodenseekreis) ist ein Bekannter der Wohnungsinhaberin in Untersuchungshaft gekommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, führten umfangreiche Ermittlungen auf die Spur des 58-Jährigen. In welchem Verhältnis der Verdächtige und das Opfer genau zueinander stehen, teilten sie nicht mit.

Der Täter habe durch die Bekanntschaft von dem Tresor im Schlafzimmer gewusst, sagte ein Polizeisprecher. Er soll im Februar die Wohnungstür in dem Mehrfamilienhaus aufgehebelt und Bargeld und Goldschmuck im Wert eines niedrigen sechsstelligen Eurobetrags gestohlen haben, als die Bewohner nicht zu Hause waren. Was mit der Beute geschah, müsse ermittelt werden, hieß es.

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