Er will einen Streit schlichten, wird geschlagen, kommt unglücklich am Boden auf und stirbt. So sieht es die Staatsanwaltschaft, die für den Tod einen Mann verantwortlich macht und ihn anklagt. Nun steht er vor Gericht. Aber er ist wohl nicht der einzige Beteiligte.

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach dem gewaltsamen Tod eines Streitschlichters steht der mutmaßliche Verantwortliche wegen der folgenreichen Auseinandersetzung vor Gericht. Der zur Tatzeit 26-Jährige soll das Opfer im Februar gegen den Kopf geschlagen haben, als der 44 Jahre alte Mann versucht hatte, einen Streit vor einer Gaststätte zu schlichten. Durch den Schlag soll das Opfer ungebremst zu Boden gefallen sein, es starb einige Tage später im Krankenhaus. Auch ein weiterer Mann soll beteiligt gewesen sein, gegen ihn wird in einem anderen Prozess verhandelt. Die Kammer kommt am Montag (9.15 Uhr) im Stuttgarter Landgericht zusammen.