Ein Streit wird als Ursache für einen Unfall in Stuttgart auf der Bundesstraße 10 vermutet, bei dem sich ein Motorradfahrer schwer verletzt hat. Ein 30 Jahre alter Autofahrer drängte den 55-Jährigen am Freitag vermutlich absichtlich nach rechts ab und klemmte das Motorrad zwischen seinem eigenen und einem weiteren Auto ein, wie die Polizei mitteilte. Offenbar waren der Motorradfahrer und der Autofahrer zuvor über Fahrmanöver in Streit geraten. Der Motorradfahrer fiel zu Boden und das Fahrzeug schlitterte über eine Böschung. Auch das Auto des 30-Jährigen geriet von der Straße ab.

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Motorradfahrer wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des Autofahrers.

Pressemitteilung der Polizei