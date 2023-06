Ulm (dpa/lsw) - Die Feuerwehr hat einen Mann aus der Donau in Ulm gerettet. Der 54-Jährige hatte nach Angaben der Polizei in der Nacht zum Donnerstag nur mit einer Unterhose bekleidet seine Wohnung verlassen. Eine Zeugin meldete das der Polizei, die sich mit mehreren Streifenwagen auf die Suche nach dem psychisch kranken Mann machte. Streifenbeamte entdeckten ihn wenig später auf einer Brücke über der Donau. Bevor sie den Mann festhalten konnten, sprang er in den Fluss und klammerte sich an einen Brückenpfeiler. Die hinzugerufene Feuerwehr sicherte den Mann schließlich mit einer Leine und zog ihn nach einer knappen halben Stunde wieder auf die Brücke. Ein Rettungswagen brachte den 54-Jährigen in ein Krankenhaus.

Mitteilung der Polizei