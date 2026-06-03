Eine Signalstörung bei Bad Cannstatt wirbelt den abendlichen S-Bahn-Verkehr in Stuttgart durcheinander. Auf welchen Linien müssen die Fahrgäste besonders viel Geduld mitbringen?

Stuttgart (dpa/lsw) - Weil ein Signal bei Bad Cannstatt zeitweise defekt war, ist der abendliche Stuttgarter S-Bahn-Verkehr aktuell noch auf allen Linien gestört. Auf den Linien S1, S2, S3, S4, S5, S6 und S60 komme es zu Abweichungen, teilte der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) mit. Das defekte Signal sei repariert. Reisende sollten auf die digitale Fahrplanauskunft sowie auf die aktuellen Lautsprecherdurchsagen und Anzeigen am Bahnsteig achten, da kurzfristige Änderungen möglich seien.