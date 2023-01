Skispringerin Katharina Althaus hat ihre dominante Performance in Hinterzarten nicht wiederholen können. Einen Tag nach ihrem deutlichen Sieg kam die 26 Jahre alte Allgäuerin am Sonntag nicht über Rang 14 hinaus. Nach Sprüngen auf 99,5 und 95,5 Meter war Althaus unzufrieden. «Ich bin heute nicht gut reingekommen, habe mich nicht ganz wohl in der Anfahrt gefühlt. Ich bin die Anfahrt etwas runtergeeiert. Es war heute nicht mein Tag, dann werde ich schnell mal nach hinten durchgereicht», sagte die Olympia-Zweite in ZDF. Vor ihr landeten in Selina Freitag (Achte) und Pauline Heßler (13.) zwei deutsche Teamkolleginnen.

Hinterzarten (dpa) - Den Tagessieg sicherte sich die Norwegerin Anna Odine Stroem, die 112,5 und 103,5 Meter sprang. Ebenfalls auf dem Podium landeten die Slowenin Ema Klinec und Österreichs Weltcup-Führende Eva Pinkelnig. Am Samstag hatte Althaus die Konkurrenz mit Sprüngen auf 107 und 102 Meter noch deklassiert.