Ausnahmezustand in Mühlingen: Wegen eines vermeintlich bewaffneten Mannes rückt eine Spezialeinheit der Polizei an. In seinem Haus findet sich aber nur eine täuschend echt wirkende Spielzeugwaffe.

Mühlingen (dpa/lsw) - Wegen eines vermeintlich bewaffneten Mannes in psychischem Ausnahmezustand hat die Polizei ein Wohnhaus im Landkreis Konstanz nach Waffen durchsucht. Das Gebäude in Mühlingen war zuvor weiträumig abgesperrt worden, auch ein Spezialeinsatzkommando und ein Hubschrauber kamen zum Einsatz, wie ein Polizeisprecher sagte.

Nach rund fünfeinhalb Stunden sei der verdächtige Mann in Gewahrsam genommen worden, hieß es. Er habe keinen Widerstand geleistet und keine Waffen bei sich gehabt. Bei der Durchsuchung des Hauses sei lediglich eine täuschend echt wirkende Spielzeugwaffe gefunden worden, teilte die Polizei mit. Der Mann, dessen Alter mit Anfang 20 angegeben wurde, sei in eine psychiatrische Fachklinik gebracht worden.

Die Polizei war am frühen Nachmittag in den Ortsteil Zoznegg gerufen worden, weil sie nach eigenen Angaben Hinweise auf den Verdächtigen erhalten hatte. «Zu einer realen Bedrohungshandlung durch den jungen Mann war es nach den bisherigen Ermittlungen nicht gekommen», hieß es in einer Mitteilung. Gefahr für andere Menschen habe zu keiner Zeit bestanden.