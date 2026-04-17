Am Abend fallen Schüsse in Marbach am Neckar, zwei Menschen werden verletzt. Was bisher bekannt ist.

Marbach am Neckar (dpa/lsw) - Nach Schüssen am Bahnhof in Marbach am Neckar im Landkreis Ludwigsburg gehen die Ermittlungen weiter. Zu Hinweisen auf einen Verdächtigen gab die Polizei zunächst keine Auskunft. Derzeit werde aber nicht mehr gefahndet. Zwei Menschen wurden demnach am Donnerstagabend leicht verletzt.

Gegen 19.00 Uhr soll ein Verdächtiger die Schüsse abgefeuert haben, wie die Polizei mitteilte. Unklar waren zunächst die Hintergründe der Tat - und um welche Waffe es sich handelte. Ermittelt wird wegen gefährlicher Körperverletzung. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nach Polizeiangaben nicht.