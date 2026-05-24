Nach dem württembergischen Landespokalfinale wird ein Spieler der SG Sonnenhof Großaspach auf dem Stadionparkplatz von Männern attackiert und ausgeraubt. Auch sein Vater erleidet Verletzungen.

Stuttgart (dpa) - Nach dem Landespokalfinale zwischen den Stuttgarter Kickers und der SG Sonnenhof Großaspach ist ein Spieler der Großaspacher auf einem Parkplatz am Stadion überfallen und verletzt worden. Die SG hatte sich im Duell der beiden Regionalligisten zuvor mit 4:1 durchgesetzt.

Nach Angaben der Polizei wurde der 30-Jährige am Samstagabend von einer Gruppe verfolgt, als er gemeinsam mit seinem Vater zu seinem Auto in Stuttgart ging. Auf der Flucht verlor er demnach sein Handy und seine Geldbörse, die ein Verfolger an sich nahm. Kurz darauf sollen mehrere Männer auf den Fußballer eingeschlagen und eingetreten haben.

Vater des Spielers leicht verletzt

Zudem entrissen die Täter dem Spieler seine Sporttasche. Der 65 Jahre alte Vater des Spielers wurde leicht verletzt, als er seinem Sohn helfen wollte. Die mutmaßlichen Täter sollen Fankleidung der Stuttgarter Kickers getragen haben.

Das württembergische Pokalfinale war am Nachmittag schon von einer Spielunterbrechung überschattet worden. Anhänger der Gastgeber wollten kurz vor Schluss auf den Platz stürmen und warfen Gegenstände auf den Rasen. Beide Mannschaften mussten vor 8.520 Zuschauern für einige Minuten in die Kabine gehen, ehe die Begegnung beendet werden konnte.