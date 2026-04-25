Stuttgart will nach dem Pokal-Triumph auch in der Liga glänzen. Bremen steht im Weg. Freiburg muss in Dortmund Wiedergutmachung zeigen und für Heidenheim steht ein Endspiel um den Klassenerhalt an.

Stuttgart (dpa) - Der VfB Stuttgart peilt nach dem Finaleinzug im DFB-Pokal den nächsten Schritt in Richtung Champions-League-Qualifikation in der Fußball-Bundesliga an. Die Schwaben empfangen am Sonntag (15.30/ DAZN) den SV Werder Bremen.

Zum Abschluss des 31. Spieltages geht es für den SC Freiburg darum, nach dem Last-Minute-Aus gegen Stuttgart eine Reaktion zu zeigen. Das Team von Trainer Julian Schuster ist bei Borussia Dortmund gefordert und kämpft um die erneute Teilnahme am Europapokal (17.30 Uhr/DAZN).

Bereits am Samstag sind der 1. FC Heidenheim (15.30 Uhr/Sky) und die TSG Hoffenheim (18.30 Uhr/Sky) im Einsatz. Die Heidenheimer dürfen gegen den FC St. Pauli nicht verlieren, um weiter eine Chance auf den Klassenerhalt zu haben. Die Hoffenheimer gastieren am Abend beim Hamburger SV.