In einer Shishabar in Göppingen schießt ein Täter mit einer Maschinenpistole. Ein Mann stirbt, zwei weitere Männer werden lebensgefährlich verletzt. Nun suchen Taucher nach der Tatwaffe.

Göppingen (dpa) - Nach den tödlichen Schüssen in einer Göppinger Shishabar suchen Polizeitaucher in dem Fluss Fils nach einer Tatwaffe. Die Maßnahme sei reine Routine, erklärte ein Polizeisprecher. In der Vergangenheit seien Tatwaffen immer wieder in Flüssen entsorgt worden. Bei der Tatwaffe soll es sich nach Informationen aus Sicherheitskreisen um eine Maschinenpistole handeln.

In der Nacht zu Donnerstag fielen in einer Bar Schüsse. Ein 29-Jähriger wurde dabei verletzt und starb kurze Zeit später, wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilten. Zwei weitere Männer kamen demnach mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Bei den Opfern handelt es sich nach dpa-Informationen um Syrer.

Der Schütze ist den Angaben zufolge weiterhin flüchtig. Die Polizei richtete für die Ermittlungen die Sonderkommission «Kurz» ein. Man werte die gesicherten Spuren nun mit Hochdruck aus, hieß es von Polizei und Staatsanwaltschaft.