Eine von ihrer Tochter in Mühlacker (Enzkreis) verletzte Frau ist außer Lebensgefahr. Der Zustand der 51-Jährigen sei weitestgehend stabil, sagte ein Polizeisprecher am Montag.

Mühlacker (dpa/lsw) - Die 20-Jährige soll laut Ermittlern in der Nacht auf Sonntag mit dem Messer auf die Mutter eingestochen haben. Die Verdächtige war geflüchtet, aber nicht weit vom Tatort entfernt nahmen Beamte sie fest. Ärzte operierten das Opfer in einem Krankenhaus. Warum die Tochter ihre Mutter attackierte, war am Montag weiter unklar.

Mitteilung der Polizei