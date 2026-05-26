Nach der blutigen Auseinandersetzung an einer Tankstelle in Rauenberg sucht die Polizei mit Hochdruck nach dem Täter.

Rauenberg (dpa/lsw) - Der zunächst unübersichtliche Streit an einer Tankstelle in Rauenberg ( Rhein-Neckar-Kreis) hat sich als gewaltsame Auseinandersetzung zwischen zwei Familien herausgestellt. Wie die Polizei bekanntgab, erlitt ein 31-Jähriger bei dem Vorfall am späten Freitagabend lebensgefährliche Stichverletzungen. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat inzwischen einen Tatverdächtigen identifiziert. Dieser befinde sich jedoch «derzeit weiterhin auf der Flucht», teilten die Ermittler mit.

Gegen 22.40 Uhr war die Situation auf dem Tankstellengelände eskaliert. Nach aktuellem Ermittlungsstand griff der Flüchtige dabei den 31-Jährigen und einen 46-Jährigen mit einem Messer an. Während der 46-Jährige die Klinik nach einer ambulanten Behandlung noch in derselben Nacht wieder verlassen konnte, musste der 31-Jährige notoperiert werden. Sein Zustand sei inzwischen stabil, erklärte die Polizei.

Warum der Konflikt derart außer Kontrolle geriet, ist bislang unklar. Nach bisherigen Erkenntnissen kannten sich die beteiligten Familien allerdings bereits zuvor. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen dauern an.