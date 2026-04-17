Baden-Württemberg Nach Messerangriff in Ulm: Weiterer Verdächtiger in U-Haft

Polizei Symbolbild
Nach dem Messerangriff befindet sich ein weiterer Verdächtiger in Untersuchungshaft. (Symbolbild)

Vor einer Woche wird ein Mann in einer Unterführung angegriffen und schwer verletzt - inzwischen ist ein weiterer Verdächtiger in Untersuchungshaft. Videoaufnahmen spielen dabei eine zentrale Rolle.

Ulm (dpa/lsw) - Nach dem Messerangriff in Ulm vor rund einer Woche sitzt ein weiterer Verdächtiger in Untersuchungshaft. Der 24-Jährige soll das Opfer mit einem Messer verletzt haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Am Donnerstag erließ die Haftrichterin Haftbefehl gegen den jungen Mann. Videoaufnahmen sollen den Verdächtigen bei der Tat zeigen.

Er soll am vergangenen Samstag mit mehreren Männern einen 22-Jährigen angegriffen haben. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen, konnte das Krankenhaus aber mittlerweile verlassen. Bereits nach der Tat nahmen die Beamten einen 18-Jährigen und einen 23-Jährigen fest. Während der 23-Jährige in Untersuchungshaft kam, setzte die Polizei den Jüngeren auf freien Fuß.

Die Polizei prüft anhand der Videoaufnahmen, ob noch mehr Menschen an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein könnten.

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