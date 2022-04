Nach seinem 47. Bienwald-Marathon hat sich der TSV Kandel dazu entschlossen, jeweils zwei Euro pro Anmeldung an die Initiative „Athletes for Ukraine“ zu spenden. Bei 1250 Teilnehmern ergebe dies einen Betrag von 2500 Euro, teilte Markus Poth von der Organisationsleitung mit. „Wir sind durch unsere Halbmarathonsiegerin Thea Heim und ihren Trainer Normen Feiler auf diese Aktion aufmerksam geworden“, so Poth. Die Initiative sei dabei, Sportler und deren Familien von der Grenze Polens abzuholen und nach Deutschland zu bringen, um ihnen hier Unterkunft und auch Trainingsmöglichkeiten zu bieten.