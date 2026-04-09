Nach dem tödlichen Unfall in Schramberg ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den Lkw-Fahrer wegen fahrlässiger Tötung. Eine Mutter und ihr Sohn waren dabei ums Leben gekommen.

Schramberg (dpa/lsw) - Nach dem tödlichen Lastwagen-Unfall in Schramberg laufen Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung gegen den Fahrer. Das sei ein Standardvorgehen in solch einem Fall, teilte die Staatsanwaltschaft auf Nachfrage mit. Auch zu dem genauen Grund und Hergang des Unfalls werde noch ermittelt.

Ende März hatte ein Lastwagen in Schramberg im Kreis Rottweil eine 29-jährige Mutter und ihren drei Jahre alten Sohn erfasst. Beide starben noch an der Unfallstelle. Der 53-jährige Lastwagenfahrer hatte nach Polizeiangaben und eigener Aussage das Bewusstsein am Steuer verloren - nach ersten Erkenntnissen mutmaßlich infolge eines medizinischen Notfalls. Daraufhin war der Transporter gegen mehrere geparkte Autos und über den Gehweg hinweg gegen eine Hauswand geprallt.

Der Unfall hatte große Bestürzung in der Schwarzwald-Gemeinde ausgelöst. Eine Freundin der Getöteten organisierte auf der Plattform Gofundme.com eine Spendenaktion. Dort kamen mehr als 100.000 Euro zusammen.