Nach dem Leichenfund in einem Gebüsch sieht die Polizei keine Hinweise auf eine Straftat. Was bisher über den Toten bekannt ist.

Heilbronn (dpa/lsw) - Nach dem Fund einer Leiche in einem Gebüsch in Heilbronn schließt die Polizei ein Verbrechen aus. «Nach derzeitigen Erkenntnissen ist nicht von einer Straftat auszugehen», sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage. Daher werde der Mann auch nicht obduziert.

Bei dem Toten handelt es sich nach Polizeiangaben um einen 53-jährigen Rumänen. Bauarbeiter hatten seine Leiche am Mittwoch in einem Gebüsch in einem Gewerbegebiet entdeckt. Die Polizei machte keine Angaben dazu, wie der Mann ums Leben kam.