Nach dem Fund eines toten Mannes in Heilbronn gibt es noch keine Hinweise auf die Todesursache. Die Polizei hält sich mit Details zurück – die Ermittlungen laufen.

Heilbronn (dpa/lsw) - Nach dem Fund einer Leiche in einem Gebüsch in Heilbronn ist weiter unklar, ob der Mann durch eine Straftat ums Leben gekommen ist. Die Polizei machte zunächst keine Angaben und verwies auf die laufenden Ermittlungen. Auch zur Identität des Toten äußerte sie sich nicht.

Der Mann war am Mittwoch von Bauarbeitern in einem Gewerbegebiet entdeckt worden. Eine Obduktion sei nach derzeitigem Stand nicht vorgesehen, sagte eine Polizeisprecherin.