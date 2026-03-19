Baden-Württemberg Nach Leichenfund in Gebüsch weiter viele Fragen offen
Heilbronn (dpa/lsw) - Nach dem Fund einer Leiche in einem Gebüsch in Heilbronn ist weiter unklar, ob der Mann durch eine Straftat ums Leben gekommen ist. Die Polizei machte zunächst keine Angaben und verwies auf die laufenden Ermittlungen. Auch zur Identität des Toten äußerte sie sich nicht.
Der Mann war am Mittwoch von Bauarbeitern in einem Gewerbegebiet entdeckt worden. Eine Obduktion sei nach derzeitigem Stand nicht vorgesehen, sagte eine Polizeisprecherin.