Baden-Württemberg Nach lebensgefährlichem Angriff: Festnahme in Neapel

Illustration - Polizei
Der Verdächtige wurde nach Deutschland ausgeliefert. (Symbolbild)

Mit einem Baseballschläger attackiert, beraubt und lebensgefährlich verletzt: Nach Monaten auf der Flucht landet ein Verdächtiger im Gefängnis. Er wurde in Italien festgenommen.

Birkenfeld (dpa/lsw) - Nach einem lebensgefährlichen Angriff auf einen Mann im Enzkreis vor rund einem Jahr ist ein Verdächtiger in Neapel festgenommen worden. Dem 51-Jährigen wird versuchter Mord in Tateinheit mit schwerem Raub vorgeworfen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Bei dem Angriff vor der Wohnung des Opfers in Birkenfeld (Enzkreis) soll er zusammen mit einem unbekannten Komplizen einen 69-Jährigen mit einem Baseballschläger lebensgefährlich verletzt haben. Anschließend sollen sie die Geldbörse ihres Opfers mitgenommen haben und geflüchtet sein.

Im vergangenen Oktober erging dann ein europäischer Haftbefehl gegen den 51-Jährigen. Nach der Festnahme in Neapel wurde er nach Deutschland ausgeliefert. Die Ermittlungen zum zweiten Täter dauern laut Polizei weiter an.

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