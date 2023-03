Der Fahrer eines Kleintransporters ist am Mittwochmorgen gegen die Hauswand eines Restaurants geprallt - der 20-Jährige wurde eingeklemmt und schwer verletzt. Zu dem Unfall auf der Bundesstraße 14 in Emmingen-Liptingen (Kreis Tuttlingen) kam es offenbar wegen zu hoher Geschwindigkeit auf glatter Fahrbahn, wie ein Polizeisprecher mitteilte. In der Nacht hatte es geschneit.

Emmingen-Liptingen (dpa/lsw) - Der Fahrer kam zuerst nach links von der Fahrbahn ab, lenkte dagegen und krachte dann rechts von der Fahrbahn gegen die Hauswand des Gasthofes. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Fahrzeugfront nach innen gedrückt. Der Fahrer zog sich an Füßen und Händen mehrere Knochenbrüche zu. Rettungskräfte mussten ihn befreien.

Nach dem Aufprall an der Hauswand durchbrach der Wagen aufgrund der Wucht noch einen Zaun und stieß gegen zwei Autoanhänger. Am Kleintransporter und an den zwei Hängern entstand ein Schaden von 20.000 Euro. Der Schaden an der Hauswand musste noch ermittelt werden.

PM Polizei