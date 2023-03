Nachdem es auf illegale Weise nach Baden-Württemberg gelangt war, ist das Fossil eines Krokodilschädels wieder auf dem Weg in sein Herkunftsland Marokko. Vertreter des Auswärtigen Amtes in Berlin übergaben das Fossil bereits am Montag an die marokkanische Botschaft, wie das Zollfahndungsamt Stuttgart am Donnerstag mitteilte.

Stuttgart/Berlin (dpa) - Ein 47-Jähriger und ein 38-Jähriger waren der Bundespolizei demnach bereits 2018 an der Grenze zu Frankreich bei Neuried aufgefallen. Sie hatten das wertvolle Gut sowie einen handgeschriebenen Kaufbeleg bei sich. Der Preis für das Fossil wurde darauf mit 5000 Euro angegeben. In Wirklichkeit soll der Wert des versteinerten Echsenkopfes jedoch viel höher sein. Weil der Verdacht bestand, dass ein Verstoß gegen das Kulturgutschutzgesetz und eine mögliche Steuerhinterziehung vorliegt, wurde das Fossil von den Beamten einbehalten.

Im Laufe der Ermittlungen des Zollfahndungsamts wurde deutlich, dass der 20 Kilogramm schwere und 1,20 Meter lange Schädel aus Phosphat-Abbaugebieten in Marokko stammt. In diesen Regionen werden laut Zoll immer wieder Fossilien gefunden. Diese dürfen jedoch nur von lizenzierten Händlern exportiert werden. Im Fall der beiden Männer konnte man den Weg des Fossils bis zur Beschlagnahmung nicht mehr gänzlich rekonstruieren. Die Ermittlungen wurden deshalb eingestellt.

PM Zoll