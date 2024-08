[Aktualisiert 09.30 Uhr] Stunden nach dem teilweisen Einsturz eines Hotels können erste Menschen aus den Trümmern geholt werden. Hilfe kommt auch für ein kleines Kind.

Nach dem teilweisen Einsturz eines Hotels im Mosel-Ort Kröv müssen verletzte Menschen Stunden unter den Trümmern ausharren, auch ein zwei Jahre altes Kind. Am Morgen können Einsatzkräfte vier Menschen, darunter das Kind, aus den Trümmern bergen. Zu ihrem Zustand gibt es zunächst keine Angaben. Aufgrund der instabilen Lage des Hauses gestaltet sich die Arbeit der Retter schwierig.

Was ist passiert?Am späten Dienstagabend stürzen Teile des Hotels ein - nur fünf Menschen können sich aus dem Gebäude retten. Es gibt einen Toten. Acht weitere Menschen werden teils schwer verletzt in den Trümmern gefangen. Die Einsatzkräfte haben zu einigen von ihnen Kontakt. Der Tote konnte noch nicht geborgen werden. Wie es zu dem Teileinsturz des Gebäudes kommen konnte, war zunächst unklar. Anwohner hatten laut Polizei am späten Dienstagabend den Notruf gewählt.

Die Helfer und Retter haben es mit einem »extrem anspruchsvollen« EInsatz zu tun. Foto: Harald Tittel/dpa

Laut Polizei ist ein Stockwerk des Gebäudes gegen 23 Uhr eingebrochen, 14 Menschen waren zu dem Zeitpunkt im Haus, fünf davon konnten sich unverletzt retten. 31 Anwohner aus der unmittelbaren Nachbarschaft mussten evakuiert werden. Das Haus ist regelrecht in sich zusammengesackt. Von zuvor drei Etagen gibt es nur noch zwei. „Ich bin einfach nur schockiert“, sagte eine Anwohnerin.

Polizei: „Extrem anspruchsvoller Einsatz“Auf Bildern vom Unglücksort aus der Nacht ist zu sehen, dass Teile des mehrstöckigen Fachwerkgebäudes eingestürzt sind. Betontrümmer liegen auf dem Boden. „Aufgrund des Schadensbildes handelt es sich um einen extrem anspruchsvollen Einsatz, da das Gebäude nur unter größter Vorsicht von den Einsatzkräften betreten werden kann“, hieß es in einer Polizeimeldung.

Zum Zeitpunkt des Unglücks befinden sich 14 Menschen im Haus. Foto: Christian Schulz/dpa

Rund 250 Helfer unter anderem von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk (THW) seien vor Ort - darunter Spezialkräfte und eine Rettungshundestaffel. Auch mit Drohnen wird der Unglücksort untersucht.

Im Moselort Kröv sind Teile eines Hotels eingestürzt. Foto: Florian Blaes/dpa

Kröv liegt an der Mittelmosel im Landkreis Bernkastel-Wittlich in Rheinland-Pfalz. Gerade jetzt zur Sommerzeit sind in der für Weinbau bekannten Region viele Touristen unterwegs.