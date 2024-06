Rudersberg (dpa/lsw) - Nach den Überflutungen in Rudersberg (Rems-Murr-Kreis) gibt es in einigen Ortsteilen nach wie vor keinen Strom. Das sagte eine Sprecherin vom Bürgertelefon der Stadt am Mittwoch. Die Trinkwasserversorgung sei aber soweit stabil. Das Abkochgebot wurde teils aufgehoben. Wo es noch gilt, die Haushalte das Wasser aber mangels Strom nicht abkochen können, seien am Vortag erneut Paletten mit Wasser angeliefert worden. Die Aufräumarbeiten gingen unvermindert weiter. Der Rems-Murr-Kreis war besonders vom Hochwasser der vergangenen Tage in Baden-Württemberg betroffen gewesen. In Rudersberg waren viele Straßen von Wasser, Schlamm und Unrat überspült worden. Inzwischen hat sich Hochwasser-Lage in dem Landkreis wieder entschärft.

Liveticker zur Lage in Rudersberg