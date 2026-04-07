An Ostersonntag steht eine Lagerhalle in Mühlacker in Flammen. Der Schaden geht in die Millionen. Und die Feuerwehr musste erneut ausrücken.

Mühlacker (dpa/lsw) - Nach dem Brand einer Lagerhalle mit Millionenschaden in Mühlacker (Enzkreis) ist die Ursache weiter unklar. Es sei nicht absehbar, wann und ob der Brandort sicher begangen werden könne, sagte eine Polizeisprecherin. Das könne noch Tage dauern. Am Morgen habe es auf dem Gelände eine leichte Rauchentwicklung gegeben und die Feuerwehr sei zu Nachlöscharbeiten ausgerückt.

Die Lagerhalle war am Sonntag in Vollbrand geraten. Einsatzkräfte hatten immer wieder Teile der Halle einreißen müssen, um dahinterliegende Glutnester abzulöschen. Dichter Rauch hatte für Geruchsbelästigungen bis in östlich angrenzende Gemeinden im Landkreis Ludwigsburg gesorgt. Verletzt wurde niemand. Die Halle wurde von mehreren Firmen als Lager genutzt, unter anderem für Elektroschrott.