Nach der Geiselnahme im Herzen Ulms hofft Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU), dass die Geiseln das dramatische Ereignis schnell verarbeiten können. Czisch sagte am Samstag, er sei zufällig am Münsterplatz vorbeigekommen, kurz nachdem der Notruf eingegangen sei. Anfangs sei die Lage diffus gewesen, er habe eine Art «Kopfkino» aus ähnlichen Vorfällen gehabt. «Da geht einem am Anfang viel durch den Kopf.» Czisch sagte, er sei erleichtert darüber, dass die Geiseln nicht verletzt worden seien.

Ulm (dpa) - Ein Mann hatte am Freitagabend mehrere Menschen in einem Lokal am Ulmer Münsterplatz als Geiseln genommen. Einsatzkräfte schossen auf ihn und beendeten so die Geiselnahme. «Die Geiseln sind unverletzt geblieben», sagte Staatsanwalt Michael Bischofberger. Ermittlungen ergaben, dass es sich bei den Waffen, mit denen der Mann seine Opfer bedrohte, um täuschend echt aussehende Soft-Air-Waffen handelte.

Post