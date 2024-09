Tötung, Raub, Hausfriedensbruch: Zwei Männer, denen diverse Straftaten zur Last gelegt werden, sind aus einem Schweizer Gefängnis geflohen. Sie könnten zu Fuß nach Deutschland fliehen.

Basel (dpa/lsw) - Die Polizei sucht noch immer nach zwei Menschen, die aus einem Schweizer Gefängnis ausgebrochen sind. Man fahnde international nach ihnen, teilte das Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt mit. Das Gefängnis Bässlergut, aus dem der Tunesier und der Algerier am Freitag flohen, liegt direkt an der Grenze, rund einen Kilometer Luftlinie südlich des Bahnhofs der südbadischen Stadt Weil am Rhein.

Wie die Männer aus dem Gefängnis entkamen, teilten die zunächst Behörden nicht mit. Man müsse zunächst die Untersuchungen abwarten, sagte ein Behördensprecher.

Der 22-jährige Tunesier war in Haft, weil ihm unter anderem vorsätzliche Tötung, schwere Körperverletzung und Raub vorgeworfen werden. Der 37-jährige Algerier war wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und rechtswidriger Einreise verurteilt worden.