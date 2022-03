Weil sie einen Brand in einem Mehrfamilienhaus gelegt haben sollen, um einen Diebstahl zu vertuschen, sind zwei Männer von der Polizei festgenommen worden. Die Haftbefehle gegen die beiden seien derzeit unter Auflagen außer Vollzug gesetzt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Gegen das Duo werde aber weiter wegen besonders schwerer Brandstiftung ermittelt.

Illmensee (dpa/lsw) - Die 27 und 28 Jahre alten Männer werden demnach verdächtigt, aus den Büros einer Firma in einem Mehrfamilienhaus in Illmensee (Landkreis Sigmaringen) Geld und Laptops gestohlen und anschließend einen Brand gelegt zu haben, um den Diebstahl zu vertuschen. Bei der Festnahme des älteren der beiden Männer hatten Ermittler bereits am Dienstag einen Teil des Diebesguts entdeckt.

Bei dem Brand in der Nacht auf Dienstag waren die Bewohner des Mehrfamilienhauses den Angaben zufolge unverletzt geblieben. Den entstandenen Schaden bezifferte die Polizei auf rund 150.000 Euro.

