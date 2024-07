In Baden-Württemberg sollen zunächst Schauer und Gewitter übers Land ziehen. Aber es gibt auch eine gute Nachricht fürs Wochenende.

Stuttgart (dpa/lsw) - Starkregen, Gewitter, Sturmböen - das Vokabular dieser Tage ist wenig sommerlich. Aber zumindest für das Wochenende macht der Deutsche Wetterdienst in Baden-Württemberg allen Sonnenfreunden, Veranstaltern, Eisdielen und auch den Fußballfans ein bisschen Hoffnung. Denn nach einer ganzen Reihe Unwetterwarnungen soll sich die Wetterlage morgen und am Sonntag etwas beruhigen. Sonne und Wolken wechselten sich ab, Schauer werde es nur gelegentlich geben, teilten die Meteorologen mit.

Wetterfeste Kleidung ist allerdings vorher noch gefragt: Vor allem heute Nachmittag wird mit bis zu 40 Litern Niederschlag pro Quadratmeter in kurzer Zeit gerechnet. Der DWD spricht von einem «Gewitter-Gebiet mit höherer Labilität», Sturmböen von 90 Kilometern pro Stunde und Hagel um die zwei Zentimeter Durchmesser. Im Hochschwarzwald soll es Temperaturen bis zu 20 Grad geben, sonst liegen die Höchstwerte zwischen 23 und 29 Grad. Das Gewitterpotenzial verlagert sich dann im Laufe des Tages von Süden nach Norden.

Am Samstag liegen die höheren Temperaturen laut DWD zwischen 17 Grad im Bergland und 24 Grad am Rhein, am Neckar und an der Tauber, am Sonntag regnet es dann bei viel Sonnenschein gar nicht mehr.