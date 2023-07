Nach einem Brand von 16 Autos in Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) ist weiter unklar, wer für den Schaden aufkommen muss. Durch das Feuer auf einem Feld nahe dem Talmarktgelände war am vergangenen Sonntag ein Schaden von rund 400.000 Euro entstanden, wie die Polizei mitteilte. Die Autos hatten demnach unerlaubterweise auf einem Feld in der Nähe eines der ältesten Volksfeste Deutschlands geparkt, als das Feuer ausbrach.

Bad Wimpfen (dpa/lsw) - Laut ADAC Württemberg kommt es bei der Haftung auf die Brandursache an. Sollte sich bei den polizeilichen Ermittlungen herausstellen, dass eines der dort parkenden Autos der Auslöser war, könnten Ansprüche gegenüber der Kfz-Haftpflichtversicherung des Verursachers geltend gemacht werden.