Nach einem Brand in einem Reihenhaus in Sandhausen (Rhein-Neckar-Kreis) ist die Ursache weiter unklar. Ein technischer Defekt könne derzeit allerdings ausgeschlossen werden, teilte die Polizei am Montag mit. Das Feuer war am Sonntagabend an dem Haus ausgebrochen und hatte schnell auf die Fassade und das Dach übergegriffen. Von dort aus breitete es sich auch auf die beiden angrenzenden Reihenhäuser aus, die laut Polizei im Lauf des Montags von den Bewohnern aber wieder bezogen werden konnten. Die Beamten schätzen den Schaden auf rund 500 000 Euro. Verletzt wurde niemand. Weil sich am Montag in dem betroffenen Haus wegen eines unentdeckten Glutnests nochmals Rauch bildete, musste die Feuerwehr erneut ausrücken.

Sandhausen (dpa/lsw) - PM