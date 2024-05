Nach einem Feuer in einer Flüchtlingsunterkunft in Tuttlingen ist ein 28-Jähriger in Untersuchungshaft. Der Mann soll sein Zimmer im Erdgeschoss der Unterkunft angezündet haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten. Das Zimmer war demnach am Dienstag in Vollbrand geraten. Die Flammen griffen laut Mitteilung nicht auf andere Gebäudeteile über. Ein Bewohner der Unterkunft kam mit Verdacht auf Rauchvergiftung in eine Klinik. Der Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt.

Tuttlingen (dpa/lsw) - Dem 28-Jährigen wird schwere Brandstiftung vorgeworfen. Seine Staatsbürgerschaft teilten die Behörden zunächst nicht mit. Bis auf das Zimmer des mutmaßlichen Täters war die Unterkunft laut Polizei nach dem Vorfall wieder bewohnbar.

Mitteilung der Polizei