Die Sperrung auf der Bundesstraße B31n im Bodenseekreis, die nach dem Brand eines Autotransporters eingerichtet wurde, ist aufgehoben worden. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, ist die Bundesstraße seit dem frühen Dienstagmorgen wieder voll befahrbar.

Überlingen (dpa/lsw) - Bei dem Brand am Montagmorgen ist ein Transporter samt den sieben geladenen Autos vollkommen zerstört worden. Der Schaden belief sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf eine mittlere sechsstellige Summe. Menschen wurden nicht verletzt. Die Polizei nimmt an, dass ein technischer Defekt das Feuer verursachte. Die Bundesstraße war am Montag wegen der Bergungsarbeiten voll gesperrt.

Mitteilung der Polizei zum Brand am Montag