Nach einer Bedrohungslage im badischen Gaggenau in der vergangenen Woche hat sich ein gesuchter Mann der örtlichen Polizei gestellt. Er kam bereits am Freitagabend mit einer nicht näher beschriebenen Person aus dem persönlichen Umfeld, die er Tage zuvor bedroht hatte, und einer weiteren Angehörigen. Das berichtete die Polizei vier Tage später am Dienstag.

Gaggenau (dpa/lsw) - «Nach der Klärung der noch offenen Fragen zu den laufenden Ermittlungen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Mann wieder entlassen», hieß es in einer Mitteilung. Nach Abschluss der Ermittlungen werde der Staatsanwaltschaft Baden-Baden eine Anzeige vorgelegt werden. Offen blieben unter anderem die Hintergründe der Bedrohungslage in der Kommune im Schwarzwald.

Der Fall hatte die Polizei in dem Ort am Mittwoch und Donnerstag in Atem gehalten. Der gesuchte Mann hatte nach früheren Ermittlerangaben am Mittwochabend eine erhebliche Straftat gegenüber einem anderen angedroht. Diese Drohungen hatten den Ausschlag gegeben für Vermutungen, wonach Waffen im Haus sein könnten. Das Gebäude wurde daraufhin stundenlang von der Polizei umstellt.

Noch am Freitag vergangener Woche hatte die Staatsanwaltschaft mitgeteilt, von dem verdächtigen Bewohner fehle jede Spur. Bei der Durchsuchung des Hauses seien Betäubungsmittel sichergestellt worden.

