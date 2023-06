Heidenheim (dpa/lsw) - Aufsteiger 1. FC Heidenheim gibt Talent Luka Janeš eine Bewährungschance in der Bundesliga-Mannschaft. Der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler habe einen Profi-Vertrag bis zum Sommer 2025 unterschrieben, teilte der neue Fußball-Erstligist am Mittwoch mit. Janeš war in der vergangenen Saison Kapitän des Heidenheimer U19-Teams. «Für mich wird ein Kindheitstraum wahr, Teil des Profikaders einer Bundesligamannschaft zu sein. Das ist eine unglaubliche Chance für mich», sagte der 19-Jährige, der in Schwäbisch Gmünd geboren ist: «Ich werde im Training alles geben und versuche natürlich, mich für weitere Aufgaben zu empfehlen.»

