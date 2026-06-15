Wochen nach einer Attacke mit einem lebensgefährlich verletzten Opfer nimmt die Polizei einen 28-Jährigen fest. Die Ermittler finden Beweismittel. Doch noch sind Fragen offen.

Schwäbisch Gmünd (dpa/lsw) - Ein 28-Jähriger soll in Schwäbisch Gmünd Ende Mai einen Mann niedergestochen und lebensgefährlich verletzt haben. Nun hat ihn die Polizei gefasst, wie aus einer Mitteilung hervorgeht.

Der wohnsitzlose und polizeibekannte Mann sei am Freitag vorläufig festgenommen worden. Bei ihm seien diverse Beweismittel sichergestellt worden. Der mutmaßliche Täter und das Opfer sollen am 22. Mai Drogen genommen und gestritten haben. Den mutmaßlichen Täter rechnet die Polizei der örtlichen Drogenszene zu.

Der Tatverdächtige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ellwangen am Freitag wieder auf freien Fuß gesetzt.