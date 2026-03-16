Mehrere Menschen klagen plötzlich über Hustenreiz und Atemnot – dann wird die Schule geräumt. Sanitäter bringen Schüler und Erwachsene in ein Krankenhaus. Was nun geprüft wird.

Böblingen (dpa/lsw) - Mehrere Kinder und Erwachsene haben in einer Böblinger Schule Atemwegsbeschwerden erlitten und sind in ein Krankenhaus gebracht worden. Nachdem mehrere Menschen am Vormittag über Atemwegsbeschwerden und Hustenreize geklagt hatten, wurde die Schule geräumt, wie die Polizei mitteilte. Insgesamt seien etwa 350 Menschen betroffen gewesen.

Suche nach Ursache läuft

Laut einer Polizeisprecherin wurden fünf Kinder sowie acht Erwachsene leicht verletzt. Sanitäter brachten drei Kinder und einen Erwachsenen vorsorglich in eine Klinik. Die jüngeren Schüler werden demnach von ihren Eltern abgeholt, die Älteren durften selbst nach Hause gehen.

Was die Beschwerden auslöste, war zunächst unklar. Die Feuerwehr untersucht, ob in dem Gebäude möglicherweise Reizstoffe ausgetreten sind.