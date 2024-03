Anlagebetrüger erbeuten bei einem Ehepaar in Filderstadt bei Stuttgart mehrere hohe Geldbeträge. Seit Donnerstag sitzen zwei mutmaßliche Täter aus Hamburg in Untersuchungshaft.

Filderstadt/Hamburg (dpa) - Im Zusammenhang mit einem Anlagebetrug in Filderstadt bei Stuttgart sind am Mittwoch zwei Männer in Hamburg festgenommen worden. Die beiden Festgenommenen im Alter von 46 und 33 Jahren werden verdächtigt, sich zwischen Oktober und November 2023 gegenüber einem Ehepaar im Internet als Anlageberater ausgeben und so einen hohen Geldbetrag erbeutet zu haben, wie die Polizei am Freitag in Reutlingen mitteilte. Dem Ehepaar wurde den Angaben zufolge ein Festgeldangebot unterbreitet, woraufhin es mehrere hohe Geldbeträge auf dänische und französische Konten überwies. Außerdem habe es Ende November eine Geldübergabe am Wohnort des Ehepaars gegeben. Danach schöpften die Geschädigten Verdacht und erstatteten Anzeige.

Die genaue Höhe des Schadens nannte die Polizei nicht. Die mutmaßlichen Täter befinden sich seit Donnerstag in Untersuchungshaft. Gegen sie werde nun wegen Betrugs im besonders schweren Fall ermittelt. Beamte aus Baden-Württemberg durchsuchten mit Unterstützung des Landeskriminalamts Hamburg die Wohnung des 46-Jährigen in Hamburg und zwei Wohnungen seines mutmaßlichen Komplizen in der Hansestadt sowie in Ahrensburg in Schleswig-Holstein. Dabei stellten die Ermittler Beweismittel sicher.

