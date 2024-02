Die Polizei hat einen Tatverdächtigen nach dem Angriff auf das Neue Schloss in Stuttgart festgenommen. Der 39-Jährige sei schon in der Nacht auf Samstag verhaftet worden, nachdem er sich erneut an Fenstern des Schlosses zu schaffen gemacht habe, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Weil er in einem psychischen Ausnahmezustand gewesen sei, habe man ihn zunächst in eine psychiatrische Klinik gebracht, sagte eine Polizeisprecherin. Nachdem er dort am Mittwoch entlassen worden war, habe man einen Haftbefehl beantragt. Seit Donnerstag sitzt der Tatverdächtige deshalb in Untersuchungshaft.

Stuttgart (dpa/lsw) - In der Nacht auf Freitag waren im Neuen Schloss in Stuttgart 15 Scheiben eingeworfen worden. Eine politisch motivierte Tat konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden, es gebe aber keine Erkenntnisse für einen politischen Hintergrund, so die Polizei. Die Höhe des entstandenen Schadens liegt demnach bei etwa 20 000 Euro.

Im Neuen Schloss sitzt unter anderem das Finanzministerium Baden-Württembergs. Deswegen nahm der Staatsschutz Ermittlungen auf. Der Barockbau, in dem Herzöge und Könige residierten, wurde 1807 fertiggestellt.