Nach dem Debakel mit dem Nationalteam steckt Tennisspielerin Seidel in Stuttgart als Außenseiterin die nächste Niederlage ein. Ein wenig ärgert sie die Favoritin - und verliert nach einer Behandlung.

Stuttgart (dpa) - Tennis-Außenseiterin Ella Seidel ist beim hochkarätig besetzten WTA-Turnier in Stuttgart in der ersten Runde ausgeschieden. Drei Tage nach dem desaströsen Abstieg des Nationalteams verlor die 21 Jahre alte Wildcard-Inhaberin gegen die klar favorisierte Belgierin Elise Mertens 3:6, 4:6.

Seidel zählte in der vergangenen Woche mit zur unerfahrenen, jungen deutschen Tennis-Auswahl, die in Portugal im Billie Jean King Cup in die Drittklassigkeit abstürzte. In Stuttgart konnte die Weltranglisten-87. gegen Mertens (Weltranglisten-20.) ohne Druck aufspielen, geriet aber schnell deutlich ins Hintertreffen.

Voller Fokus auf den Ball: Seidel konnte im zweiten Satz aber eine Führung nicht halten. Foto: Marijan Murat/dpa

Erst nach einem 1:5-Rückstand kam Seidel besser in die Partie und brachte Mertens anfangs des zweiten Satzes in die Bredouille. Sie lag mit 3:1 vorn, konnte den Vorsprung aber nicht halten. Mitte des zweiten Abschnitts ließ sich Seidel von einer Physiotherapeutin behandeln.

Wer folgt Siegemund in Runde zwei?

Insgesamt fünf deutsche Tennisspielerinnen stehen im Hauptfeld des Stuttgarter Hallen-Turniers. Seidels Teamkollegin Noma Noha Akugue ist erst am Mittwoch mit ihrer Erstrundenpartie dran.

Eva Lys und Tamara Korpatsch steigen heute Abend ins Turnier ein. Lokalmatadorin Laura Siegemund hatte am Montagabend den Sprung in die zweite Runde geschafft. Für den Billie Jean King Cup hatten Siegemund und Lys aus Verletzungsgründen abgesagt.