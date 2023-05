Karlsruhe (dpa/lsw) - Abwehrspieler Felix Irorere wird nach seinem Abschied vom Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC ab dem Sommer für Borussia Dortmund II in der 3. Liga auflaufen. Das gaben die beiden Clubs am Mittwoch bekannt. Der inzwischen 20-Jährige war im Sommer 2021 aus dem Nachwuchs von Eintracht Frankfurt zum KSC gewechselt. Vor dem 2:0 der Badener gegen den 1. FC Kaiserslautern am Sonntag war er offiziell verabschiedet worden. Er verlässt den Verein ablösefrei.

